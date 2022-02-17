Пенсионер нанял киллера за 500 тыс. рублей для убийства собственного сына

На Кубани 64-летний пенсионер заказал убийство 39-летнего сына. Он пообещал киллеру полмиллиона рублей за исполнение «заказа». Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В январе мужчина договорился с киллером и передал ему задаток в размере пяти тысяч рублей, нож и ключи от квартиры сына.

Пенсионер не знал, что под видом исполнителя общался с сотрудником полиции.

В основу конфликта между родственниками лег раздел большого частного дома.

Пенсионеру скинули постановочные фото с места убийства, тогда он передал киллеру еще 10 тысяч рублей вместо обещанных полумиллиона.

После этого заказчика «убийства» задержали при поддержке спецподразделения «Гром». Сейчас отец находится в СИЗО.

Ранее сообщалось, что киллеру, перепутавшему жертву в Воронеже, дали 13 лет колонии строгого режима.