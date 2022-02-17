Латвия запланировала разрешить въезд в страну россиянам

Власти Латвии планируют разрешить въезд в страну россиянам. Об этом заявил парламентский секретарь министерства иностранных дел (МИД) республики Янис Бекерис, пишет Delfi.

Бекерис уточнил, что граждане РФ могут приехать в Латвию с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19. При этом процесс выдачи виз в европейское государство останется прежним, еще один анализ для получения разрешения на въезд не понадобится.

Точная дата вступления новых правил в силу пока не называется.

Рига планирует отказаться от списка безопасных и небезопасных стран до дальнейших решений правительства.

Ранее Латвия вошла в список стран, где россияне чаще всего устраивают ДТП.