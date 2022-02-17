Москвичей предупредили о резкой смене погоды с четверга

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил в разговоре с ТАСС, что в четверг, 17 февраля, в столице резко поменяется характер погоды — сильно потеплеет, но из-за дождя и мокрого снега будет «мрачновато».

«Восстанавливается циклоническая циркуляция. Приятная и солнечная погода, когда дни по яркости были как дни солнцестояния, уходит в прошлое. К четвергу днем давление упадет на 15 мм ртутного столба, но будет в диапазоне 730–735 мм рт. ст. Погода в четверг и пятницу будет супертеплая, можно было бы говорить об этом с удовольствием, но в связи с циклонической деятельностью будут осадки в виде мокрого снега и дождя. Фактически весенний дождик ожидается. Погода станет мрачноватой», — сказал он.

Синоптик отметил, что температура воздуха 17 и 18 февраля превысит норму на 10–12 градусов. Так, днем ожидается до 4–5 градусов выше ноля, что соответствует первой декаде апреля.

Кроме того, в четверг прогнозируется ветер с порывами до 20 м/с, «из-за этого и влажности теплая погода будет ощущаться не такой уж теплой», добавил он. В пятницу тоже будет ветрено, но не так — до 15 м/c.

Ранее в центре погоды «Фобос» сообщили, что 15 февраля температура в Москве поднялась до +3°C, что сделало этот день самым теплым за текущую зиму.