СМИ узнали, в чем правоохранительные органы обвиняют политолога Соловья

Бывший профессор МГИМО, политолог Валерий Соловей делал публикации о сотрудниках органов власти России в анонимном Telegram-канале «Генерал СВР», сообщает RT.

Администрированием этого канала, как уточняется, занимается с территории Украины харьковчанин Виктор Ермолаев. Соловей проводит с ним регулярные стримы, как с якобы экс-генералом СВР «Виктором Михайловичем», хотя в действительности Ермолаев является адвокатом.

Следователи изъяли у Соловья в целях экспертизы средства связи и схемы администрирования информационных ресурсов. Также у него изъяли загранпаспорт, уточняет Telegram-канал Baza.

С супруги Соловья была взята подписка о неразглашении. Вместе с тем следователи получили доступ к телефону политолога. По данным Baza, он не был защищен паролем и у правоохранительных органов есть полный доступ к устройству.

Ранее стало известно, что в отношении Соловья возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).