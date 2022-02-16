Znak: задержан политолог Валерий Соловей

Бывшего профессора МГИМО, политолога Валерия Соловья и его сына задержали сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщает Znak.com.

По данным издания, в доме Соловья прошел обыск, была изъята вся техника.

В рамках какого дела проводились оперативные действия — неизвестно.

По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», обыск у политолога проводился с 7.30 утра в течение 7 часов. После этого мужчин оправили на допрос, который продолжается до сих пор.

По словам супруги Соловья, политолог проходит в рамках уголовного дела как свидетель.

Также известно, что полиция искала политика Эльвиру Вихареву.