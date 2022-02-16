Депутат Заксобрания Петербурга не увидел возможности запретить «зловонным» пассажирам ездить в метро

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес на рассмотрение законопроект о новых штрафах для пользователей метрополитена, который вызвал критику депутатов местного Заксобрания. В частности, гражданам хотят запретить ходить в метро босиком и носить «зловонную» одежду. В беседе с «Газетой.Ru» депутат Заксобрания Алексей Макаров заявил, что запретить дурнопахнущим пассажирам ездить в метро невозможно.

«С одной стороны мы прекрасно понимаем, что такое зловонный и, наверное, порой сталкиваемся с тем, что в метро заходит человек, рядом с которым сложно находиться. Но в то же время, когда мы формулируем нормы права, то должны сформулировать их так, чтобы их можно было применять и чтобы они носили характер формальной нормативности. В нашем законодательстве нет понятия запаха и нет критериев, как запах можно относить к хорошему или плохому. У нас есть понятие вредных выбросов, опасности для жизни и здоровья атмосферного воздуха, но у нас нет возможности оценивать запах по критерию его зловонности или какой-то позитивной приятности. Понимая благие намерения, которыми руководствовались авторы законопроекта, мы все равно получаем нереализуемую норму закона», — пояснил он.

Макаров добавил, что не считает необходимым вводить штрафы и для тех, кто спускается в метро босиком, так как это не наносит вреда окружающим и является личным выбором человека.

«Мы можем запретить только то деяние, которое общественно вредно. Вот хочет человек ходить босиком, в чем в данном случае вред для окружающих? Нет вреда для окружающих. И я, например, в метро ни разу не видел человека босиком. В городе несколько раз видел и даже, когда сам намочил ноги, снял ботинки и прошел немного босиком. Но в метро ни разу не видел. И даже если предположить, что человек ходит босиком в метро, то в чем здесь общественная вредность? Если нет общественной вредности, то зачем вводить запрет и административную ответственность? Таких вопросов было довольно много и мы полагаем, что данный законопроект нуждается в определенной доработке», — сказал депутат.

По мнению Макарова, в случае, если законопроект все же будет принят, то штрафы за «зловонность» из него будут исключены.

«В случае со зловонностью я, к сожалению, как юрист не вижу возможности это исправить. Не существует формальных критериев отнесения запаха к зловонному, несмотря на все благие желания авторов проекта защитить пассажиров от дурнопахнущих людей. Я полагаю, что это невозможно и данную норму закона необходимо исключать. Хотя никто из нас не хочет ехать рядом со зловонным пассажиром. Но мы должны исходить из того, что те нормы закона, которые устанавливаются, должны быть формализованы и должны быть четкие критерии их применения. Особенно когда мы говорим об административной ответственности», — заключил он.

Ранее депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга поддержали законопроект Беглова, однако он был отправлен на доработку из-за обрушившейся критики. За новые штрафы для петербуржцев проголосовали 33 депутата, 16 человек высказались против.

Согласно документу, пассажиров без обуви или в зловонной одежде предлагают штрафовать на сумму от 100 до 500 руб.