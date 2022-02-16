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Мужчина три дня пролежал в лесу рядом с телом жены

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Житель Англии три дня пролежал в лесу рядом с трупом жены, сообщает Mirror. Женщина убежала от супруга в чащу после ссоры.

Майк Уинтер и его жена Анжела были вынуждены жить в палатке, так как оба потеряли работу из-за коронавируса и не могли платить по счетам. Женщина в ходе ссоры сказала, что больше не может находиться в таких условиях, после чего убежала в лес.

Майк был уверен, что Анжела быстро вернется, поэтому не стал ее останавливать. Когда супруга не вернулась через несколько дней, мужчина отправился на ее поиски и нашел жену мертвой.

Убитый горем Уинтер три дня пролежал рядом с телом Анжелы, прежде чем сообщить в полицию. Майка арестовали по подозрению в убийстве, но в ходе расследования сняли с него обвинения.

В крови Анжелы нашли несколько препаратов, включая парацетамол, которые в сочетании друг с другом могли привести к смерти женщины. Полицейские пришли к выводу, что это было самоубийство.

«В ее легких мы также обнаружили следы пневмонии», — рассказал доктор Александр Колар.

Ранее стало известно, что японский солдат почти 30 лет скрывался в джунглях.

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