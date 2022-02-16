Таиланд переименовал Бангкок

Королевский ученый совет Таиланда объявил о смене официального иностранного названия столицы страны с Бангкока на Крунг-Тхеп-Маха-Накхон, сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление ведомства.

Проект об обновлении названий стран, территорий, административных зон и столиц, «чтобы они соответствовали текущей ситуации», был одобрен кабмином страны накануне. Новое название Бангкока будет принято после проверки специальным комитетом.

Подчеркивается, что оба названия — Бангкок и Крунг-Тхеп-Маха-Накхон могут использоваться, но если Крунг-Тхеп-Маха-Накхон станет официальным иностранным названием, то Бангкок будет заключен в скобки.

Крунг-Тхеп-Маха-Накхон — название столицы на тайском языке. Бангкок исторически являлся английским названием и в 2001 году получил статус официального.

В январе текущего года в Казахстане стартовал сбор подписей за возвращение столице названия Астана. в 2019 году президент страны Касым-Жомарт Токаев переименовал столицу в Нур-Султан.