В Химках ликвидировали наркопритон в квартире 21-летней девушки

В Химках сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России обнаружили и ликвидировали наркопритон в жилом доме. Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа».

Сотрудники полиции установили, что 21-летняя девушка постоянно предоставляла свою квартиру для употребления наркотиков зависимым людям. Во время проверки полицейские обнаружили в квартире трех человек в состоянии наркотического опьянения.

В ходе обыска сотрудники полиции обнаружили использованные одноразовые шприцы и стеклянные флаконы для изготовления и употребления наркотических средств, колбы и трубки для курения, а также свертки с порошкообразным веществом.

Экспертиза установила, что порошок является наркотиком — метилэфедроном. Против девушки возбудили уголовные дела по ст. 232 и ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Остальных доставили в участок и привлекли к административной ответственности по ст. 6.9 КоАП РФ.

Ранее сообщалось, что сотрудники УНК ГУ МВД по Москве обнаружили притон для потребления наркотических средств на востоке города и ликвидировали его.

Полицейские получили сообщение, что неоднократно судимый безработный 45-летний гражданин за «вознаграждение» пускал в квартиру наркозависимых для совместного потребления наркотиков. Он получал от гостей запрещенные средства и вещества.