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Бывшему гендиректору Антипинского НПЗ Лисовиченко предъявили новое обвинение

«Ъ»: задержанному в Италии экс-главе Антипинского НПЗ Лисовиченко предъявили новое обвинение

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АО «Антипинский НПЗ»

Задержанному в Италии экс-гендиректору Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Геннадию Лисовиченко предъявлено новое обвинение, пишет «Коммерсантъ».

Следственный комитет Тюмени предъявил бизнесмену обвинения в мошенничестве.

По версии следствия, Лисовиченко перед увольнением в 2018 году выписал себе премию за хорошую работу в размере десяти миллионов долларов на незаконных основаниях.

«Защита считает, что новое обвинение предъявлено для увеличения объема претензий к господину Лисовиченко в расчете на его скорейшую экстрадицию в Россию», — пишет издание.

Генеральная прокуратура России готовит запрос о передаче Италией России бывшего генерального директора Антипинского нефтеперерабатывающего завода Геннадия Лисовиченко, обвиняемого на родине в мошенничестве.

По поручению ведомства в ноябре 2019 года Лисовиченко был объявлен в международный розыск.

В июне 2020 года Тверской суд Москвы по просьбе Министерства внутренних дел России заочно арестовал россиянина в рамках дела о мошенничестве. По этому же делу также заочно арестован президент группы «Новый поток» Юрий Навражный. В настоящее время следствие продолжается.

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