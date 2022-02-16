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Пермскую школьницу приговорили к сроку за кражу денег с банковских счетов

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В Перми ранее судимую школьницу осудили на три месяца колонии за два случая кражи денег с банковских счетов. Об этом сообщает «КП».

Весной 2021 года она нашла телефон 67-летнего мужчины, который жил рядом. К номеру телефона был привязан счет банковской карты, и девушка перевела 6 тысяч рублей со счета мужчины на свой. Деньги она потратила.

Позже школьница совершили похожую кражу в гостях у своей 28-летней подруги. Она взяла чужой телефон и перевела себе 3 тысячи рублей.

Ранее девушка уже была наказана исправительными работами на 155 часов. В этот раз ей дали три месяца колонии для несовершеннолетних.

До этого сообщалось, как 17-летний подросток создал поддельный веб-сайт, с помощью которого ему удалось украсть $2,7 млн в биткоинах.

Веб-страница якобы принадлежала магазину подарочных сертификатов Love2Shop. Школьник купил рекламу в Google, из-за чего поддельный сайт появлялся первым в списке поисковика.

С его помощью подросток собирал личные данные клиентов. Так, в ходе расследования полиции удалось обнаружить на ПК преступника более 12 тыс. номеров кредитных карт и данные 197 счетов PayPal.

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