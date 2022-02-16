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Двое рабочих погибли от отравления угарным газом в санатории

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Двое рабочих погибли, еще один пострадал в результате отравления угарным газом при проведении ремонтных работ в санатории в Геленджике. Об этом сообщает РИА «Новости».

Третий пострадавший доставлен в больницу.

ЧП произошло в санатории «Солнечный берег», рабочие, по предварительным данным, ремонтировали трубу морского водозабора. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее стало известно, что десять моряков отравились неизвестным веществом в порту Невельска на Сахалине. После медицинского осмотра шестеро отказались от госпитализации, остальным пришлось остаться под наблюдением врачей.

Также сообщалось, что двое граждан Украины, служивших моряками на судне под флагом Панамы, стоявшего на рейде в Тамани, умерли после отравления метиловым спиртом в порту.

В поселке Обухово Московской области муж и жена умерли, отравившись купленными около дома пирожками, их девятилетний сын попал в реанимацию.

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