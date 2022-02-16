Впервые пациентом, победившим ВИЧ, стала женщина

Жительница Нью-Йорка смогла вылечиться от ВИЧ с помощью пересадки стволовых клеток и переливания пуповинной крови. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, женщина стала четвертым пациентом в мире, которому удалось победить вирус, однако некоторые исследователи оспаривают это заявление.

По словам врачей, у женщины не было обнаружено никаких признаков вируса в ходе обширного тестирования с тех пор, как она прекратила антиретровирусное лечение после трансплантации стволовых клеток с редкой генетической мутацией, которая блокирует инвазию ВИЧ.

В 2013 году ей поставили диагноз ВИЧ. Четыре года спустя у нее диагностировали лейкемию. В ходе процедуры, известной как трансплантация гапло-пуповины, ей перелили пуповинную кровь от частично подходящего донора для лечения рака. Близкий родственник также перелил ей кровь, чтобы укрепить ее иммунную систему, когда ей сделали трансплантацию.

После пуповинной крови пациентке ввели дополнительные взрослые стволовые клетки.

«По нашим оценкам, в США примерно 50 пациентов в год могут получить пользу от этой процедуры», — сказал доктор Коэн ван Безиен, один из врачей, участвовавших в лечении.

С момента трансплантации в августе 2017 года женщина находится в стадии ремиссии лейкемии. Через три года после трансплантации она и ее врачи прекратили лечение ВИЧ.

«Берлинский пациент», американец Тимоти Рэй Браун и «лондонский пациент» Адам Кастильехо перенесли пересадку костного мозга для лечения рака крови. По некоторым данным, третьим излечившимся от ВИЧ стал 36-летний мужчина из Бразилии, которого окрестили «пациентом из Сан-Паулу».