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Женщина вышла замуж за мужчину, с которым никогда не виделась

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Женщина и мужчина, которые до этого ни разу не виделись, поженились в небольшом городе Шеффилд, расположенном в Великобритании. Невеста впервые увидела своего будущего мужа прямо на свадьбе. Об этом пишет The Sun.

В 2019 году Мишель Дженкинс, которой тогда было 27 лет, подала заявку на участие телевизионное шоу «Брак с первого взгляда» — избранники, которых определяют ведущие, могут знакомиться только во время свадебной церемонии. Девушка согласилась — она познакомилась с женихом прямо на свадьбе, а сам праздник прошел под наблюдением телевизионных камер.

«Я ничего не знала об Оуэне, кроме его имени и нескольких мелких подробностей, но я была захвачена романтикой надежды, — на то, что он может стать Избранным... Все было как в тумане, так как я решила не носить очки, так что только когда я приблизилась к Оуэну, я смогла увидеть его лицо. К счастью, он был действительно хорош собой! Продюсеры шоу говорят, что физическое влечение — это единственное, что они не могут гарантировать, но оно определенно было», — рассказала Дженкинс.

Первая брачная ночь была необычной — они говорили до утра и выяснили, что между ними очень много общего. Через неделю Дженкинс призналась мужу, что действительно влюбилась в него.

Примерно через год после свадьбы на шоу Оуэн сделал уже настоящее предложение своей жене и продемонстрировал, что он ее любит и хочет дальше быть с ней.

Ранее стало известно, что супруги из Израиля женаты уже 91 год — они поженились, когда им было 10 и 12 лет.

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