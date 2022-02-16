Назван самый любвеобильный город России

Digital-агентство «Интериум» узнало, насколько любвеобильными были россияне в День святого Валентина — аналитики изучили, жители каких городов в соцсетях были самыми щедрыми на признания в любви, упоминания праздника и валентинки.

Как признались в самом агентстве, результаты получились неожиданными. По данным исследования, самым любвеобильным был Великий Устюг в Вологодской области. В топ-10 оказались сразу три города из Вологодской области — сама Вологда на третьем месте, Череповец на девятом, на десятом — город Котлас на границе двух областей — Архангельской и Вологодской.

На втором месте любвеобильных городов расположился Сыктывкар, Великий Новгород занимает в списке четвертое место. За ним следует Воркута, а на шестом месте – Старая Русса в Новгородской области. Ростов ненамного опередил Череповец и занял восьмое место.

Ранее в канун Дня святого Валентина появилось объявление на сайте «Авито», в котором воронежец предлагал женщинам приятно провести праздник. Молодой человек предлагает разные услуги, а также публикует цены. Так, сходить в кино или посидеть в ресторане можно за 2–3 тыс. рублей. Сфотографироваться на фоне машины будет стоить 6 тыс. рублей, а «засветиться» в сториз в соцсети Instagram — 10 тыс. рублей.