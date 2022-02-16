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Эксперт Иванов рассказал, чем можно заменить неэкологичные кухонные предметы

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Такие привычные для хозяек «помощники», как фольга, пленка, пергаментная бумага, пакеты для запекания и бумажные салфетки, наносят большой вред окружающей среде, рассказал «Газете.Ru» эксперт рабочей группы EcoNet Национальной технологической инициативы Михаил Иванов.

Фольга и пленка чаще всего используется для хранения продуктов. Иванов советует отказаться от них в пользу контейнеров из стекла, в том числе из переработанного. Также можно использовать восковые салфетки и силиконовые крышки.

«Вместо пакетов и фольги для запекания лучше взять правильную посуду: гусятницы, горшочки, стеклянные или керамические формы, которые позволяют поддерживать равномерно распределенную температуру внутри блюда, но не являются одноразовыми предметами», — сказал Иванов.

Пергаментную бумагу можно заменить силиконовым ковриком. Эксперт напоминает, что силикон — не пластик, он не выделяет вредных веществ в напитки или еду, не имеет запаха и вкуса, выдерживает как тепло, так и холод, а также не содержит нефти, свинца, ПВХ. Материал полностью пригоден для вторичной переработки.

«Еще в быту можно использовать посуду из переработанного стекла, кухонные принадлежности из бамбука (разделочные доски, поварешки). Альтернатива бумажным салфеткам — салфетки из ткани», — добавил он.

Стоит отказаться и от пластиковых пакетов для покупок и хранения продуктов. Для хранения круп подойдут тканевые мешочки или стеклянные емкости, для фруктов и овощей — многоразовые шопперы. «Небольшие изменения на вашей кухне в конечном итоге ведут к большим переменам в мировой экологии», – заключил эксперт.

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