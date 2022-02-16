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Стало известно, верят ли россияне в магию зеркальных дат

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Февраль 2022 года богат на красивые даты: на 2, 20 и 22 февраля планируют сделки и вступление в брак или просто надеются на удачу в эти дни. Однако подавляющее большинство россиян не видят в таких датах ничего особенного, следует из опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, поступившего в «Газету.Ru».

Для подавляющего большинства россиян числа и даты не имеют значения: 41% — однозначно не верит в магию цифр, еще 43% — скорее не верят. Лишь 3% однозначно убеждены, что необычные и красивые даты могут принести удачу, еще 16% россиян скорее верят в это.

Так, на зеркальную дату 22 февраля 2022 года, надеясь на удачу, 1 из 100 обещает купить лотерейный билет. Еще 1% планирует прохождение собеседования, рассчитывая, что в этот день оно приведет к успешному трудоустройству.

Среди других дел, запланированных на красивую дату 22 февраля, — выход на рынок с новыми проектами, сделки с недвижимостью и путешествия. Подавляющее большинство россиян никаких особенных событий на 22 февраля не планирует.

Опрос проводился с 7 по 15 февраля 2022 года во всех округах России среди 1600 респондентов.

Ранее астролог Ольга Архангельская рассказала правду об интернет-гороскопах совместимости.

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