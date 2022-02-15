Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Рабинер: глядя на Валиеву, Латыпову должно быть еще более стыдно 23:04
Великобритания и Украина обсудили шаги по противодействию России 23:01
В Польше ввели режим киберугрозы 22:51
Американский политик назвал виновника украинского кризиса 22:50
Чемпион ОИ о Латыпове: надо ставить человека, который не наделает в штаны 22:42
Киев попросил помощи у НАТО 22:34
Онколог Наумова назвала самые распространенные виды рака у детей 22:30
В Госдепе рассказали о шансах на разрешение ситуации вокруг Украины 22:27
Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» о российском футболе: РПЛ пробивает дно 22:20
Шольц прокомментировал ситуацию с запретом RT в Германии 22:12

Онколог назвала симптомы у детей, на которые родителям стоит обращать внимание

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Основная опасность онкологических заболеваний у детей — скрытое течение болезни, неспецифические клинические симптомы, рассказала «Газете.Ru» член Национального общества детских гематологов и онкологов, European Society for Medical Oncology (ESMO) детский онколог АО «Медицина», к.м.н. Наумова Александра, в день борьбы с детской онкологией.

«Существует такое понятие, как «первичный опухолевый симптомокомплекс», в который входят вялость, слабость, быстрая утомляемость, гиподинамия, анемия, снижение аппетита, потеря массы тела, немотивированное повышение температуры. Перечисленные состояния могут по-разному реализовываться на протяжении периодов детства», — сказала врач.

Различаются симптомы и в зависимости от возраста. Так, на протяжении первого года жизни стоит обращать внимание на темпы роста ребенка, темпы прибавки массы тела, окружность головы, окружность живота. Эти показатели должны соответствовать возрастным нормам с поправкой на индивидуальные особенности ребенка.

«Если в таком возрасте родители замечают резкое увеличение размеров живота или непропорциональное увеличение окружности головы, это поводы для незамедлительного обращения к врачу и обследования ребенка. Вялость младенца, отказ от грудного вскармливания, так называемый регресс приобретенных навыков (когда младенец перестает держать голову, перестает переворачиваться или сидеть), внезапное появление косоглазия, упорные срыгивания тоже должны насторожить родителей», — пояснила Наумова.

В дошкольном и школьном возрасте характерными симптомами могут являться: анемия, геморрагический синдром, длительная слабость, длительное увеличение лимфатических узлов, беспричинное повышение температуры тела, частые сильные головные боли, тошнота и рвота по утрам, нарушение походки, резкое нарушение зрения.

В подростковом возрасте родителям уже сложнее становится заметить изменение самочувствия ребенка, в том числе из-за психологических особенностей. Анемия, длительное увеличение лимфатических узлов, длительное повышение температуры тела, длительный кашель, ночные боли в костях, похудание, затруднение дыхания и глотания — причиной всех перечисленных явлений может являться онкологическое заболевание.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть