Онколог назвала симптомы у детей, на которые родителям стоит обращать внимание

Основная опасность онкологических заболеваний у детей — скрытое течение болезни, неспецифические клинические симптомы, рассказала «Газете.Ru» член Национального общества детских гематологов и онкологов, European Society for Medical Oncology (ESMO) детский онколог АО «Медицина», к.м.н. Наумова Александра, в день борьбы с детской онкологией.

«Существует такое понятие, как «первичный опухолевый симптомокомплекс», в который входят вялость, слабость, быстрая утомляемость, гиподинамия, анемия, снижение аппетита, потеря массы тела, немотивированное повышение температуры. Перечисленные состояния могут по-разному реализовываться на протяжении периодов детства», — сказала врач.

Различаются симптомы и в зависимости от возраста. Так, на протяжении первого года жизни стоит обращать внимание на темпы роста ребенка, темпы прибавки массы тела, окружность головы, окружность живота. Эти показатели должны соответствовать возрастным нормам с поправкой на индивидуальные особенности ребенка.

«Если в таком возрасте родители замечают резкое увеличение размеров живота или непропорциональное увеличение окружности головы, это поводы для незамедлительного обращения к врачу и обследования ребенка. Вялость младенца, отказ от грудного вскармливания, так называемый регресс приобретенных навыков (когда младенец перестает держать голову, перестает переворачиваться или сидеть), внезапное появление косоглазия, упорные срыгивания тоже должны насторожить родителей», — пояснила Наумова.

В дошкольном и школьном возрасте характерными симптомами могут являться: анемия, геморрагический синдром, длительная слабость, длительное увеличение лимфатических узлов, беспричинное повышение температуры тела, частые сильные головные боли, тошнота и рвота по утрам, нарушение походки, резкое нарушение зрения.

В подростковом возрасте родителям уже сложнее становится заметить изменение самочувствия ребенка, в том числе из-за психологических особенностей. Анемия, длительное увеличение лимфатических узлов, длительное повышение температуры тела, длительный кашель, ночные боли в костях, похудание, затруднение дыхания и глотания — причиной всех перечисленных явлений может являться онкологическое заболевание.