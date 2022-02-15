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Суд разрешил Навальному свидание с женой

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Суд по ходатайству ФСИН предоставил российскому блогеру Алексею Навальному, отбывающему наказание в городе Покрове во Владимирской области, внеочередное свидание с женой, сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

15 февраля в исправительной колонии № 2, где отбывает наказание обвиняемый, состоялось заседание суда по делу против него. Навального обвиняют в мошенничествах с пожертвованиями и неуважении к судье Вере Акимовой.

На слушаниях разрешили присутствовать журналистам и супруге Навального Юлии.

По данным гособвинителя, Навальный похитил около 2,7 млн руб., которые пожертвовали четверо граждан. Они поверили в то, что эти средства будут направлены на борьбу с коррупцией.

Кроме того, Навального обвиняют в оскорбительных высказываниях на судебном процессе по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.

Уголовные дела о мошенничестве против Навального завели более года назад. Согласно версии следствия, Навальный похитил порядка 350 млн руб. Деньги выделялись как пожертвования ФБК (организация включена Минюстом в список иноагентов и запрещена в России).

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