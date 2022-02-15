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В Петербурге коллективный иммунитет к коронавирусу достиг 100%

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100%
Anton Vaganov/Reuters

Первый заместитель комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана заявил, что город достиг 100% коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции.

«Если говорить о так называемом коллективном иммунитете, то, согласно сайту дашбоард министерства здравоохранения, мы достигли 100%. Туда учитываются люди переболевшие и люди, которые привиты», — сказал он в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Сарана добавил, что в настоящее время в городе вакцинированы более 3,14 млн человек, в том числе более 2400 детей.

Ранее сообщалось, что в Петербурге смягчат с 21 февраля ограничения по коронавирусу. Так, работа ресторанов, кафе, цирков, концертных залов и кинотеатров будет продлена до двух часов ночи.

До этого председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец заявил, что в городе уменьшается число болеющих коронавирусом, находящихся под медицинским наблюдением.

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