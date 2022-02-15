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Два китайца, родившиеся в один день, устроили ДТП, управляя одинаковыми машинами

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Кадр из видео/Weibo

В Китае два водителя устроили ДТП, управляя абсолютно одинаковыми машинами. Однако это было еще не главное удивление для мужчин — позже выяснилось, что они еще и родились в один день, сообщает издание Asia One.

Уникальное ДТП произошло в феврале в провинции Аньхой. Водители, одновременно выезжая с подземного паркинга, не поделили дорогу, что стало причиной столкновения. По случайному совпадению в аварию попали две одинаковые машины белого цвета.

Когда на место происшествия приехал дорожный патруль, чтобы оформить необходимые документы, вскрылся еще один любопытный факт. Оказалось, водители родились в один день.

Пользователи соцсетей, узнав об этой истории, теперь уверены: мужчины должны стать побратимами.

«Вероятно, в прошлой жизни вы были братьями», — написали комментаторы.

Ранее пользователей соцсетей удивил двойник Илона Маска из Китая.

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