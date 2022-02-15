В России предложили разрешить мужчинам забирать у жены свою фамилию при разводе

Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров в интервью «Абзацу» предложил дать мужчинам при разводе возможность забирать у бывшей супруги свою фамилию.

Он объяснил, что такую опцию следует прописывать в документах еще при заключении брака.

«Некоторым мужчинам часто неприятно, когда их бывшая супруга продолжает носить их фамилию. Думаю, что надо предусмотреть практику возврата девичьей фамилии при разводе. Причем, обязать составлять брачный договор, в котором это условие будет прописано», – объяснил свою позицию Петров.

Ранее сообщалось, что младший брат бывшего экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Болат лишил бывшую жену Гульнур своей фамилии.

В прошлом году Минюст заявил, что граждане стали намного реже менять фамилию и инициалы. Специалист объяснил это явление пандемией, ведь подобные проблемы отошли на второй план. При этом количество браков и разводов в 2021 году возросло.