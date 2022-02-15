Объяснены «скачки» заболеваемости COVID-19 в России

В интервью радио Sputnik академик РАН, эпидемиолог Вадим Покровский рассказал, какие факторы влияют на скачкообразную статистику заболеваемости коронавируса в России. Также эксперт поделился прогнозом, когда начнется устойчивое снижение числа инфицированных.

На график, который отражает число ежедневно выявляемых случаев COVID-19, могут влиять особенности распространения коронавируса в российских регионах, считает Покровский.

«Скачки» заболеваемости, по мнению эксперта, связаны с тем, что в разных городах периоды подъема и спада волны коронавирусной инфекции могут не совпадать.

Покровский уточнил — вирусу нужно время, чтобы распространиться в том или ином регионе, а в России влияет фактор большой площади территории РФ.

«Сначала мы видели сильный подъем заболеваемости в Москве, потом некоторое снижение числа новых случаев, в то время как на остальных территориях России еще продолжается устойчивый рост, это вполне закономерное явление», — указал специалист.

Показатели могут увеличиваться в середине каждой недели — так как российские граждане реже сдают тесты на COVID-19 по выходным дням. Чаще всего тесты делают в понедельник или вторник, в итоге результаты появляются в середине недели.

Покровский добавил, что устойчивое снижение числа инфицированных в каждом регионе начинается тогда, когда проходит определенное время после начала подъема заболеваемости.

Ранее главный врач больницы имени Филатова Валерий Вечорко указал, что система здравоохранения Москвы была готова к распространению «омикрон»-штамма, и столица сумела преодолеть пик заболеваемости коронавирусом. При этом он подчеркнул, что «не стоит расслабляться» при таких высоких абсолютных значениях заболеваемости. По его словам, амбулаторное

звено «продолжает работать в усиленном режиме».

В свою очередь главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн заявил, что в России с приходом штамма «омикрон» наступил пик пятой волны коронавируса. Однако через некоторое время число случае заражения начнет уменьшаться, прогнозирует он.

Заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов пояснил, что коллективный иммунитет к данному варианту COVID-19 в РФ должен составлять 90% для снижения подъема заболеваемости, но этот показатель не достигнут.