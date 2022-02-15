Прокурора и его приятелей на незаконной охоте задержали при поддержке ОМОНа

В Саратовской области мировой судья участка № 2 Татищевского района Инна Лаврова рассматривает дело по факту нарушения правил охоты. По информации ИА «Взгляд-инфо», 11 декабря прошлого года саратовские охотинспекторы задержали в угодьях «Скади» Татищевского МР троих охотников, включая зампрокурора района Сергея Харьковского.

Для задержания понадобилась силовая поддержка сотрудников ОМОНа. Участники незаконной охоты пытались бежать, один из них успел скинуть по пути ружье и патронташ.

Не у всех задержанных оказались при себе охотничьи билеты. Также у охотников не было документов на отстрел кабанов, добычей которых они занимались.

Инспекторам задержанные «тыкали», вели себя грубо.

Зампрокурора попадал в аналогичную историю 10 лет назад, его обвиняли в нарушении правил охоты.

Ранее сообщалось, что депутату от КПРФ Валерию Рашкину продлили запрет определенных действий в рамках дела о незаконной охоте на лося.

По данным следствия, в конце октября 2021 года Рашкин устроил незаконную охоту на территории охотничьего хозяйства «Лебедка» в Саратовской области. Отмечается, что депутат, не имея разрешений, участвовал в охоте на лося. Тушу разделанного животного он поместил в багажник своей машины, после чего покинул место охоты. В дальнейшем авто остановил сотрудник регионального комитета охотничьего хозяйства и рыболовства, установивший факт совершения преступления. Депутат заявил, что нашел животное мертвым и отказался проходить медосвидетельствование — сотрудники правоохранительных органов заподозрили, что он был пьян. Впоследствии Рашкин признался в убийстве лося.