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Стало известно, как россияне относятся к свиданиям

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Почти половина опрошенных россиян не любит ходить на свидания (47%), следует из опроса дочерней компании Сбера СберСтрахование и медиахолдинга Rambler&Co, поступившего в «Газету.Ru».

По мнению 35% респондентов, лучший формат свидания — прогулка по городу. 24% предпочитают встречаться дома, 23% — в кафе или ресторанах, 11% выберут активный отдых. На выставки или в музеи отправятся 4%, в кино — 3% опрошенных.

Треть россиян (34%) готовы потратить на свидание от 1 до 2 тыс. рублей за человека, еще четверть (25%) — 3–4 тыс. рублей, а 18% — менее тысячи рублей. На траты в 4–5 тыс. рублей готовы 14% респондентов, а превысить планку в 5 тыс. рублей — лишь 9%.

Большинство россиян (69%) привыкли к тому, что счета на свидании оплачивает мужчина. При этом 18% считают, что каждый расплачивается за себя, 8% готовы делить траты пополам, а 5% уверены, что оплата расходов на свидании — прерогатива женщин.

Почти половина заявили, что ходят на свидания в основном для того, чтобы узнать человека получше, а 27% уже рассчитывают на серьезные отношения со своими визави. Однако 25% делают это ради развлечения.

Получали значимые для себя подарки на свиданиях 29% опрошенных: 18% из них до сих пор бережно хранят эти вещи, а 11% потеряли или случайно сломали их. Не получали подарки 71% опрошенных — им запомнились сами свидания.

В исследовании, проходившем на портале «Рамблер» c 8 по 11 февраля 2022 года, приняли участие 4057 человек со всей России.

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