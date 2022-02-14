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В Канаде задержаны 11 человек, подозреваемых в подготовке вооруженного сопротивления

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Полиция Канады арестовала 11 человек, подозреваемых в подготовке вооруженного сопротивления властям на акции дальнобойщиков. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным правоохранителей, у группы был доступ к складу огнестрельного оружия с большим количеством боеприпасов.

«Группа была готова применить силу против полиции, если будут предприняты какие-либо попытки прорвать блокаду <...> В результате расследования полиции Альберты рано утром 14 февраля был выдан ордер на обыск трех трейлеров, связанных с этой преступной организацией. Это привело к аресту и задержанию 11 человек», — уточнили в полиции.

При обыске у подозреваемых нашли винтовки, пистолеты, несколько комплектов бронежилетов, мачете и большое количество боеприпасов.

Накануне сообщалось, что канадская полиция безуспешно пытается деблокировать мост на границе с Соединенными Штатами, ведя переговоры с блокирующими дорогу водителями грузовиков. Этот переезд является наиболее оживленным погранпереходом между Соединенными Штатами и Канадой, а также в целом в Северной Америке.

В Канаде продолжаются массовые протесты водителей грузовиков. Они недовольны введенными 15 января антиковидными ограничениями и теперь выступают за их отмену.

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