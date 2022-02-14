ФСБ сообщила о ликвидации хакерской группировки Lurk

В ФСБ заявили, что группировки хакеров Lurk больше не существует Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центре общественных связей службы.

«В результате оперативных и процессуальных действий организованное преступное сообщество Lurk прекратило свое существование, используемая в преступных целях информационная инфраструктура нейтрализована», — рассказали в центре.

Ранее в Екатеринбурге приговорили к 14 годам колонии строгого режима одного из лидеров Lurk Константина Козловского.

В ходе разбирательства Козловский заявил, что действовал по заданию кураторов из ФСБ, по его словам, ему среди прочего поручили вмешательство в американскую президентскую кампанию, в частности, взломать переписки кандидата от Демократической партии Хилари Клинтон.

По информации ТАСС, полученной от источников в правоохранительных органах, проведенная силовиками экспертиза опровергла заявление Козловского.