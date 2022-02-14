Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Цена нефти WTI превысила $95 впервые за семь лет 22:33
США переносит посольство на Украине 22:29
В Пентагоне поприветствовали заявление Лаврова по безопасности 22:19
Большунов рассказал, мог ли он побороться с Клебо за золото в спринте... 22:18
Минфин предложил лимит для вложений в криптовалюту для ряда инвесторов 22:03
Оказавшаяся мультимиллионершей дочь экс-главы Ставрополья назвала хейтеров неудачниками 22:02
Навка о судействе в танцах на льду: не без «объективного»... 22:00
В Канаде задержаны 11 человек, подозреваемых в подготовке вооруженного... 21:48
Зеленский на встрече с Шольцем перепутал английские слова 21:46
Чемпион ОИ посоветовал шведскому журналисту воспользоваться смазкой для головы 21:38

ФСБ сообщила о ликвидации хакерской группировки Lurk

Прослушать новость
Остановить прослушивание

В ФСБ заявили, что группировки хакеров Lurk больше не существует Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центре общественных связей службы.

«В результате оперативных и процессуальных действий организованное преступное сообщество Lurk прекратило свое существование, используемая в преступных целях информационная инфраструктура нейтрализована», — рассказали в центре.

Ранее в Екатеринбурге приговорили к 14 годам колонии строгого режима одного из лидеров Lurk Константина Козловского.

В ходе разбирательства Козловский заявил, что действовал по заданию кураторов из ФСБ, по его словам, ему среди прочего поручили вмешательство в американскую президентскую кампанию, в частности, взломать переписки кандидата от Демократической партии Хилари Клинтон.

По информации ТАСС, полученной от источников в правоохранительных органах, проведенная силовиками экспертиза опровергла заявление Козловского.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть