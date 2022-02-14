Брянского депутата будут судить по подозрению в насилии над несовершеннолетними

Депутат из Брянской области, подозреваемый в развращении несовершеннолетних и склонении их к занятию проституцией, предстанет перед судом, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Брянской области.

В СК сообщили о завершении расследования в отношении 49-летнего депутата Дятьковского районного Совета народных депутатов. По информации следствия, мужчина с июля 2016-го по апрель 2021-го регулярно вступал в половые связи с подростками в возрасте 13-16 лет за деньги. Правоохранители выяснили, что несовершеннолетних с материальными трудностями депутату находила его знакомая, местная жительница, она и пострадавшие получали за это деньги.

Интим с несовершеннолетними мужчина снимал на телефон и скрытые камеры, спрятанные в туалете и спальне. Оперативники собрали в достаточном количестве доказательства причастности мужчины к преступлениям, также в его доме нашли несколько единиц оружия.

Дело знакомой подозреваемого уже рассматривает суд.

Ранее сообщалось, что бывшего учителя из Калифорнии, писавшего книги для детей, обвинили в 14 случаях сексуального насилия в отношении детей.