Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Степанова резко ответила журналисту: не хотите еще проверить у меня в трусиках 21:01
Десятки человек пострадали при столкновении скоростных поездов недалеко от Мюнхена 20:59
Генсек ООН Гутерриш и Лавров обсудили невыдачу виз США дипломатам России 20:55
В Польше на заводе по производству взрывчатых веществ произошел взрыв 20:43
Президент НОК Норвегии о допуске Валиевой к ОИ: тут есть пробел в правилах... 20:40
В СНБО назвали число находящихся за границей депутатов Рады 20:38
Британский премьер считает, что Россия может напасть на Украину в течение... 20:31
Лидер думской фракции «Единая Россия» заразился коронавирусом 20:29
Энберт объяснил, что поможет Валиевой в личном турнире на ОИ 20:19
В Польшу прибыли дополнительные F-15 20:04

Врач назвал способ защититься от опасных инфекций, разрушающих мозг

Врач Мясников: прививка спасает от опасных для мозга пневмококковой и менингококковой инфекций

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА «Новости»

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире канала «Россия 1» предупредил об опасности некоторых инфекций, уносящих миллионы жизней каждый год, и назвал способ избежать их.

Он подчеркнул, что люди гибнут от пневмококковой, менингококковой и гемофильной инфекций. Так, от пневмонии ежегодно в мире умирают 2 млн человек.

Мясников отметил, что именно вакцинация способна защитить от этих разрушающих мозг заболеваний, она обязательна для детей, пожилых людей и пациентов с хроническими болезнями, а также для тех, у кого нет селезенки, так как именно в ней «ломаются» полисахаридные капсулы менингококка, пневомококка и гемофильная палочка.

«Вакцинируйте детей, защищайте не только их мозг, но и здоровье [в целом, ведь] человек состоит из мозга, сердца, почек и т.д.», — призвал телеведущий.

Врач напомнил, что многие взрослые не подозревают, что являются носителями пневмококка и менингококка и, когда человек попадает в неблагоприятные условия, бактерии могут активизироваться.

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили о нетипичной активности еще одного вируса.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть