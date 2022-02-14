Врач назвал способ защититься от опасных инфекций, разрушающих мозг

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире канала «Россия 1» предупредил об опасности некоторых инфекций, уносящих миллионы жизней каждый год, и назвал способ избежать их.

Он подчеркнул, что люди гибнут от пневмококковой, менингококковой и гемофильной инфекций. Так, от пневмонии ежегодно в мире умирают 2 млн человек.

Мясников отметил, что именно вакцинация способна защитить от этих разрушающих мозг заболеваний, она обязательна для детей, пожилых людей и пациентов с хроническими болезнями, а также для тех, у кого нет селезенки, так как именно в ней «ломаются» полисахаридные капсулы менингококка, пневомококка и гемофильная палочка.

«Вакцинируйте детей, защищайте не только их мозг, но и здоровье [в целом, ведь] человек состоит из мозга, сердца, почек и т.д.», — призвал телеведущий.

Врач напомнил, что многие взрослые не подозревают, что являются носителями пневмококка и менингококка и, когда человек попадает в неблагоприятные условия, бактерии могут активизироваться.

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили о нетипичной активности еще одного вируса.