Скончалась известная криминальная журналистка Лариса Кислинская

На 64-м году жизни скончалась известная журналистка Лариса Кислинская. Об этом сообщил актер Станислав Садальский в своем Instagram.

«Лариса — выдающийся криминальный журналист, одна из самых известных исследователей российской организованной преступности и коррупции, человек бесстрашный и талантливый.<...> Она не боялась никого», — рассказал актер.

Причиной смерти он назвал проблемы с сердцем.

Садальский рассказал пользователям, что у Кислинской не осталось близких родственников, но есть «две квартиры, на которые тут же налетели шакалы», забывшие о человеке в своей «посмертной дележке». В связи с этим, актер обратился к Союзу журналистов России и лично главе организации Владимиру Соловьеву с призывом помочь организовать похороны и не оставить всю ситуацию в стороне.

Лариса Кислинская в 1980 году закончила факультет журналистики МГУ им. Ломоносова. С этого же времени работала в отделе культуры ТАСС. В 1986-м она стала обозревателем службы новостей агентства.

Также она сотрудничала с газетой «Советская Россия». В июне 1997 года журналистка начала работать обозревателем и членом редакционной коллегии в газете «Совершенно секретно».

В рамках своей деятельности Кислинская опубликовала ряд известных расследований. В частности, для «Совершенно секретно» она написала статью «А министр-то голый», где были опубликованы фотографии тогдашнего министра юстиции Валентина Ковалева, который вскоре покинул свой пост.