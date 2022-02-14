Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Ученые выяснили, почему пожилым людям бывает трудно восстановить детали по памяти 19:31
Вирусолог рассказал, на что проверить кровь после COVID-19 19:29
CNN: вторжение России на Украину нанесет ущерб и США 19:26
Соловьев объяснил, какие цели преследует МОК в отношении Валиевой 19:18
Украина получит от США миллиард долларов 19:12
Блинкен назвал приоритет США в украинском кризисе 19:11
Спрос на товары для взрослых в России вырос за зиму 2022 года... 19:10
В Совфеде опровергли заявления о военных приготовлениях к вторжению... 19:04
Генерал Запаренко пообещал Украине «массированный радиоэлектронный удар» в случае... 18:58
Валиева рассказала о своем состоянии после скандала на ОИ 18:57

Скончалась известная криминальная журналистка Лариса Кислинская

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Дмитрий Коробейников/РИА «Новости»

На 64-м году жизни скончалась известная журналистка Лариса Кислинская. Об этом сообщил актер Станислав Садальский в своем Instagram.

«Лариса — выдающийся криминальный журналист, одна из самых известных исследователей российской организованной преступности и коррупции, человек бесстрашный и талантливый.<...> Она не боялась никого», — рассказал актер.

Причиной смерти он назвал проблемы с сердцем.

Садальский рассказал пользователям, что у Кислинской не осталось близких родственников, но есть «две квартиры, на которые тут же налетели шакалы», забывшие о человеке в своей «посмертной дележке». В связи с этим, актер обратился к Союзу журналистов России и лично главе организации Владимиру Соловьеву с призывом помочь организовать похороны и не оставить всю ситуацию в стороне.

Лариса Кислинская в 1980 году закончила факультет журналистики МГУ им. Ломоносова. С этого же времени работала в отделе культуры ТАСС. В 1986-м она стала обозревателем службы новостей агентства.

Также она сотрудничала с газетой «Советская Россия». В июне 1997 года журналистка начала работать обозревателем и членом редакционной коллегии в газете «Совершенно секретно».

В рамках своей деятельности Кислинская опубликовала ряд известных расследований. В частности, для «Совершенно секретно» она написала статью «А министр-то голый», где были опубликованы фотографии тогдашнего министра юстиции Валентина Ковалева, который вскоре покинул свой пост.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть