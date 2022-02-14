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Россиянин в соцсетях предлагает услуги парня на День всех влюбленных

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В канун Дня святого Валентина появилось объявление на сайте «Авито», в котором воронежец предлагает женщинам приятно провести праздник.

Молодой человек предлагает разные услуги, а также публикует цены. Так, сходить в кино или посидеть в ресторане можно за 2-3 тыс. рублей. Сфотографироваться на фоне машины будет стоить 6 тыс. рублей, а «засветиться» в сториз в соцсети Instagram — 10 тыс. рублей.

Кроме того, у девушек есть возможность попросить дополнительные услуги у воронежца, но за них нужно будет платить отдельно.

При этом портал «ВоронежOnline» пишет, что на сайте мужчина зарегистрировался в конце января 2021 года. Больше объявлений в его профиле нет.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбургском зоопарке в День всех влюбленных пройдет акция «День пожирателей бывших» — для этого, по задумке организаторов, необходимо назвать именами своих бывших насекомых, которыми накормят местных сурикатов и рыб.

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