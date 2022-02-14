Президент Северной Македонии отвел в школу девочку, подвергшуюся буллингу

Президент Северной Македонии Стево Пендаровский проводил 11-летнюю школьницу Эмблу Адеми, страдающую от синдрома Дауна до средней школы в городе Гостивар, где она обучается. Как сообщает CNN, девочка страдает от издевательств со стороны своих одноклассников.

Глава государства таким образом поддержал школьницу и подчеркнул важность проблемы интеграции в общество людей с ограниченными возможностями.

Помимо этого, Пендаровский встретился с родителями Эмблы, обсудил с ними жизненные трудности, с которыми сталкивается их дочь и подарил им подарки.

«Мы все равны в этом обществе. Я пришел сюда, чтобы оказать поддержку и повысить осведомленность о том, что инклюзивность является фундаментальным принципом», — сообщил президент.

Ранее сообщалось о 22-летней валлийке Бэт Мэттьюс,также страдающей от синдрома Дауна, которой удалось сделать карьеру фотомодели.