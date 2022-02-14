Ученые назвали растительное масло, которое существенно повышает холестерин

Употребление в пищу пальмового масла повышает уровень холестерина липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), так называемого «плохого» холестерина, пишет издание Daily Express. Опасность ЛПНП обусловлена тем, что он способен закупоривать артерии, что повышает риск сердечного приступа.

«Исследователи заметили, что пальмовое масло «значительно» повышает уровень холестерина ЛПНП по сравнению с растительными маслами с низким содержанием насыщенных жиров», — сообщает издание, ссылаясь на данные «Журнала питания».

Дело в том, что в пальмовом масле содержится больше насыщенных жиров, чем в других растительных маслах.

Также много насыщенных жиров содержится в сливочном, кокосовом и топленом масле, а также в нутряном и топленом свином сале. Исходя из этого, эксперты рекомендуют убрать из рациона торты и сладкую выпечку, печенье, жирное мясо, колбасы, сосиски, бекон, сливки, сметану и мороженое.

О вреде пальмового масла также рассказывал доктор Александр Мясников, связав его с повышением уровня «плохого» холестерина в крови.

При этом нутрициолог Екатерина Маслова рассказала, как правильно употреблять в рационе «опасное» масло, без вреда для здоровья.

О том, как можно определить наличие пальмового масла в сыре рассказал шеф-повар Андрей Матвеев.