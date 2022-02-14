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В Киргизии обрадовались страху россиян перед мигрантами

Киргизский чиновник Кудайбергенов заявил, что теперь россияне боятся киргизов в Москве

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МАРВА ТВ - official/YouTube

Комик и советник постпреда президента Киргизии в Чуйской области Борончу Кудайбергенов заявил, что россияне испытывают страх перед киргизами, занявшими практически все вакансии в сферах торговли и общественного питания Москвы. Об этом он сказал в интервью газете «Жаны Ордо».

По его словам, если раньше граждане республики мучались в чужой стране, то сейчас они сумели прочно обосноваться в Москве и «завладеть рабочими сферами».

Кудайбергенов отметил, что теперь российскую столицу приводят в движение приезжие мигранты.

«Сильно удивляешься. Кажется, в Москве русских не осталось», — сказал чиновник.

Он также добавил, что благодаря России киргизы успешно развиваются в спорте, получая «первые места на Олимпиаде».

«Раньше в Москве боялись кыргызы, сейчас дошло до уровня, когда русские сами боятся кыргызов. Экономику Кыргызстана тоже держат в основном мигранты. Я очень радуюсь этому», — резюмировал Кудайбергенов.

Ранее сообщалось, что губернатор Владислав Шапша объявил о решении калужских властей запретить работу иностранных граждан в сферах общественного питания, транспорта и розничной торговле. Подробнее о ситуации с мигрантами в Калужской области — в материале «Газеты.Ru».

Председатель «Союза таджикистанцев России» Абдулло Давлатов назвал некорректным это решение губернатора.

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