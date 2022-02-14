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Эксперты рассказали о рисках возникновения нейроковида после «омикрона»

Вирусолог Чепурнов и иммунолог Костинов рассказали о возникновении нейроковида после «омикрона»

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Руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ), профессор вирусологии Александр Чепурнов сообщил РБК, что возникновение нейроковида после «омикрона» во многом зависит от индивидуальных особенностей организма.

«Так у одних происходит потеря обоняния, у других нет. Одни восстанавливаются быстро, другие медленно, а у кого-то остаются поражения нервной ткани. Индивидуальные особенности сильно сказываются», — объяснил эксперт.

Иммунолог, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний ФГБНУ НИИ вакцин и сывороток им. И. Мечникова Михаил Костинов высказал мнение, что нейроковид и лонгковид после «омикрона» возможен «теоретически». При этом в случае с лонгковидом многое зависит от возраста пациента, сопутствующих заболеваний, ранних болезней, а также от наличия прививки.

«Насчет нейроковида — как правило, все-таки речь идет о поражении отдельных органов. Чаще происходит ситуация, когда вирус влияет, например, отдельно на свертываемость крови, обоняние, ЦНС. Сейчас одним из симптомов являются боли в костях. Раньше были больше в мышцах. Также сейчас могут происходить воспалительные явления в костном мозге», — рассказывает Костинов.

Ранее генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев предупредил, что «омикрон»-штамм, который многие считают относительно безобидным, может привести к нейроковиду и лонгковиду у взрослых, а также вызвать системные воспаления у детей.

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Коронавирус 2019-nCoV
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