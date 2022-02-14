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Терапевт рассказала, сколько может продлиться постковидный синдром

Терапевт Колоскова рассказала, как протекает постковидный синдром

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По словам врача-терапевта Инны Колосковой, посковидный синдром может продлиться от одной до 12 недель и со временем перейти в хроническую стадию. Об этом она рассказала в беседе c «Вечерней Москвой» .

Колоскова добавила, что длительность протекания синдрома в основном зависит от степени воздействия вируса на иммунную систему во время болезни.

«Стойкие и длительные последствия острого заболевания, которые сохраняются более четырех или пяти недель после дебюта COVID-19, не объясняются наличием сопутствующих проблем. Просто на фоне постковидного синдрома хронические болезни могут обостряться», — заявила она.

Терапевт отметила, что вне зависимости от наличия у больного COVID-19 хронических проблем и степени тяжести течения болезни, у большинства пациентов постковидный синдром проявляется в хронической усталости.

Ранее Эксперт научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев рассказал, какими долгосрочными последствиями грозит «омикрон».

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