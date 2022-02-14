До +2°C ожидается в Москве

Облачная погода и плюсовая температура ожидается в Москве в понедельник, 14 февраля, следует из данных Гидрометцентра России.

По данным специалистов, днем в столице — от 0°C до +2°C, ночью на 14 февраля температура воздуха может максимально опуститься до отметки в -2°C. Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-западный, западный, со скоростью 6–11 м/с.

Атмосферное давление составит 747–749 мм рт. ст. Влажность воздуха — около 74%.

В Московской области ожидается температура до +2°C, ночью температура в некоторых районах может опуститься до -5°C.

В столице и области ожидается гололедица, в связи с этим до 12:00 мск вторника будет действовать желтый уровень опасности.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидает жителей европейской части России в начале наступающей недели. Синоптик также пообещал москвичам теплую погоду в День всех влюбленных.