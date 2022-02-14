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Врач рассказал об ощущении «бабочек в животе» при влюбленности

Врач Минздрава Шереметьева объяснила ощущение «бабочек в животе» при влюбленности

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Ведущий научный сотрудник Отделения эндокринной гинекологии ФГБУ Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России врач-эндокринолог, акушер-гинеколог Екатерина Шереметьева рассказала, что ощущение «бабочек в животе» при влюбленности — это реакция нервной системы, связанная с увеличением уровня гормонов радости. Об этом сообщает РИА «Новости».

«С медицинской точки зрения это реакция симпатической нервной системы, связанная с увеличением уровня эндорфинов и других гормонов радости, усиливающая приток крови к органам брюшной полости. Эти гормоны вырабатывается не только от воздействия внешних факторов, но и от приятных воспоминаний», — рассказала врач.

Она добавила, что нельзя отрицать влияние гормонов на влюбленность. Тестостерон, эстрогены, окситоцин, эндорфины, дофамин, адреналин, серотонин, вазопрессин оказывают влияние на формирование этих чувств в организме мужчин и женщин, добавила Шереметьева.

Ранее специалист британской клиники Harley Street Clinic, онколог-консультант, доктор Амен Сибтейн перечислил девять главных симптомов рака.

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