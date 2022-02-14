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Израильские военные выстрелили в голову палестинскому подростку

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Ammar Awad/Reuters

Несовершеннолетний палестинец был убит в ходе вооруженных столкновений, которые вспыхнули после того, как солдаты Армии обороны Израиля и пограничная полиция вошли в город Силат аль-Харития недалеко от Дженина на Западном берегу реки Иордан. Об этом пишет Haaretz со ссылкой на палестинский минздрав.

«17-летний палестинец... Мухаммад Акрам Али Тар был убит огнестрельным ранением в голову, выпущенным израильскими войсками. Еще 11 палестинцев получили ранения. Красный Полумесяц сообщил, что двое из них находятся в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

Столкновения вспыхнули, когда военные снесли дом одного из палестинцев, которого обвинили в убийстве иудея, ученика религиозной школы на Западном берегу. Армия обороны Израиля заявила, что ее солдаты были атакованы камнями и бутылками с зажигательной смесью, в ответ они применили меры по подавлению беспорядков и боевую стрельбу.

Ранее политические деятели с израильской и палестинской стороны Йоси Бейлин и Хиба Хуссейни предложили новый план мирного урегулирования конфликта.

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