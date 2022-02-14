Россиянам объяснили, почему при «омикроне» болит голова

Кандидат медицинских наук, врач-невролог Ольга Голубинская рассказала, что головная боль — это один из самых частых симптомов при заражении штамме коронавируса «омикрон» и объяснила причину ее возникновения. Об этом сообщает «радио Sputnik».

Голубинская подчеркнула, что одним из самых распространенных симптомов коронавируса, если эта болезнь вызвана «омикроном», является «сдавливающая» головная боль, которая отличается от того, что человек чувствует при стандартной мигрени. Она подчеркнула, что она отличается тем, то сжимает всю голову, а не только одну ее сторону.

Невролог добавила, что к подобным ощущениям может привести заражение любым иным вариантом COVID-19.

«Не только при «омикроне», но и при любом другом штамме коронавируса есть головная боль. Дело в том, что вирус частично проникает через гематоэнцефалический барьер. Там он может вызвать отек, и возникнет гипертензионная головная боль», — рассказала Голубинская.

По ее словам, при головной боли необходимо соблюдать покой и никуда не ходить.

Ранее врач-эндокринолог сети клиник «Атлас» Екатерина Гуреева рассказала, что после перенесенного COVID-19 у человека может развиться хрупкость костей, из-за резкого падения витамина D.