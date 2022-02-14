В России хотят ввести штраф за сравнение СССР с нацисткой Германией

Группой сенаторов и депутатов от «Единой России» были внесены поправки в КоАП (Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях), которые предусматривают наказание в виде штрафа или административного ареста за отождествление действий СССР с нацисткой Германией во время Второй мировой войны, а также за отрицание решающей роли советских граждан в победе над фашистами. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

«Штраф за сравнение Советского Союза с нацистской Германией могут ввести уже в текущем году. <…> В комитете по строительству и законодательству его (законопроект) обсудят 14 февраля, а в марте планируется рассмотрение в нижней палате. В большинстве партий готовы поддержать эту инициативу, так как видят многочисленные попытки переписать историю и навязать россиянам другие оценки и взгляды», — утверждает источник издания в Госдуме.

В публикации отмечается, что для граждан, которые нарушат этот закон, будет предусмотрен штраф в размере от 1 до 2 тыс. рублей или административный арест сроком на 15 суток. Сумма штрафа для должностных лиц составляет от 1 до 4 тыс., для юридических — до 50 тыс. рублей.

Ранее рабочая группа вице-спикера Госдумы Ирины Яровой с участием представителей МВД и Минюста обсудила увеличение штрафов за вождение без прав и уголовную ответственность с конфискацией машины за аналогичное повторное нарушение. Планы по изменению в законах предварительно согласованы.