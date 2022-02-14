Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Россияне назвали самые романтичные города страны 01:00
Овечкин сократил отставание от Халла по набранным очкам в НХЛ 00:59
Захарова назвала действия США и Британии по Украине пропагандой войны 00:57
Россия вышла на второе место по количеству медалей на ОИ-2022 в Пекине... 00:49
Екатеринбургский зоопарк предложил 14 февраля «скормить бывших» животным 00:43
МИД Сербии порекомендовал своим гражданам покинуть Украину 00:40
Гусев повторил достижение Малкина на Олимпийских играх 00:39
Пара из США удивляет людей разницей в росте 00:38
В Конституцию Италии внесли поправки 00:36
Оренбургский уполномоченный по правам ребенка Линькова предложила отстрел бродячих... 00:32

Названы продукты, которые нельзя употреблять при пандемии

Диетолог Гинзбург: при пандемии COVID-19 следует воздержаться от сахара и жаренного мяса

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, что при пандемии коронавируса россиянам следует воздержаться от продуктов, содержащих большое количество сахара, жаренного мяса и холодных напитков. Об этом сообщает URA.RU.

«Есть продукты, которые не очень желательны в пандемию. Это, в первую очередь, продукты богатые сахаром, и продукты по типу мяса, особенно жаренное. Очень важный момент касается не сколько названия продуктов, сколько каких-то других физических свойств, например, не использовать в разгар эпидемии холодные напитки. Особенно, это касается молочных, кисломолочных напитков из холодильника», — рассказал диетолог.

Он отметил, что людям следует добавить и увеличить в своем рационе блюда, которые содержат витамин D.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала пить витамины C, D, B12, цинк и омегу-3 для лучшего иммунного ответа в случае заражения «омикрон»-штаммом коронавируса.

Перед началом курса специалист рекомендовала сдать анализы и проверить, дефицит какого элемента наблюдается у человека. По ее словам, начать курс важно до заболевания, чтобы повысить сопротивляемость организма к инфекции в случае заражения.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть