Названы продукты, которые нельзя употреблять при пандемии

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, что при пандемии коронавируса россиянам следует воздержаться от продуктов, содержащих большое количество сахара, жаренного мяса и холодных напитков. Об этом сообщает URA.RU.

«Есть продукты, которые не очень желательны в пандемию. Это, в первую очередь, продукты богатые сахаром, и продукты по типу мяса, особенно жаренное. Очень важный момент касается не сколько названия продуктов, сколько каких-то других физических свойств, например, не использовать в разгар эпидемии холодные напитки. Особенно, это касается молочных, кисломолочных напитков из холодильника», — рассказал диетолог.

Он отметил, что людям следует добавить и увеличить в своем рационе блюда, которые содержат витамин D.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала пить витамины C, D, B12, цинк и омегу-3 для лучшего иммунного ответа в случае заражения «омикрон»-штаммом коронавируса.

Перед началом курса специалист рекомендовала сдать анализы и проверить, дефицит какого элемента наблюдается у человека. По ее словам, начать курс важно до заболевания, чтобы повысить сопротивляемость организма к инфекции в случае заражения.