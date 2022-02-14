Оренбургский уполномоченный по правам ребенка Линькова предложила отстрел бродячих собак

Детский омбудсмен Оренбургской области Анжелика Линькова рассказала, что подготовит обращение в аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребенка для обсуждения на федеральном уровне вопроса о нападении на людей бродячих собак. На своей странице в Instagram она предложила ужесточить ответственность владельцев животных, отстрел бездомных собак при необходимости и другие меры.

Накануне в регионе возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц управления ЖКХ мэрии Оренбурга после очередного пострадала 13-летняя девочка.

«Знаю, что вызову гнев зоозащитников. Знаю, что решение проблемы лежит отнюдь не в одной плоскости, тема действительно сложная», — написала Линькова в социальной сети. Она предложила разработать закон, «ужесточающий ответственность владельцев животных, чем уже занимаются на федеральном уровне по инициативе главы СК России; и отстрел там, где это необходимо».

Детский омбудсмен запланировала собрать совещание для разработки действий на региональном уровне.

«На мой взгляд, общество само себя загнало в тупик двойными стандартами и размытыми приоритетами», — заключила Линькова.

Ранее стало известно, что мэрия Якутска, а также глава города Евгений Григорьев запретили упоминать свои аккаунты в социальной сети Instagram. Кроме того, возможность тегать свой аккаунт заблокировала депутат Госдумы Сардана Авксентьева. По мнению пользователей, чиновники сделали это из-за давления зоозащитников, которые следят за действиями властей Якутска после гибели женщины от бездомных собак.