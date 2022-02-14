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Астролог рассказала правду об интернет-гороскопах совместимости

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Совместимость знаков зодиака — одна из наиболее популярных тем в интернете. Однако зачастую интернет-совместимости дают ложный результат и идеальные пары распадаются, рассказала «Газете.Ru» астролог Ольга Архангельская.

Традиционно сочетаются Овен-Лев-Стрелец, Рак-Скорпион-Рыбы, Близнецы-Весы-Водолей, Телец-Дева-Козерог — деление по стихиям Огонь, Вода, Воздух и Земля.

«Дело в том, что вышеперечисленные знаки — Солнца (в какой знак в день вашего рождения попадает Солнце, к такому знаку зодиака вас и относят). Однако натальная карта человека не ограничивается одним лишь Солнцем. Мы живем в Солнечной системе, которая включает в себя 9 планет: Меркурий, Венеру, Землю, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон. Поскольку мы обитаем на планете Земля, для нас также важна Луна — спутник Земли», — сказала она.

Так, каждая планета нашей системы обладает определенными характеристиками, энергиями, которые так или иначе влияют на нас. Люди, рожденные в один день, в одном месте, с разницей в несколько минут, могут быть абсолютно разными.

«Астрологи смотрят совместимость в паре гораздо глубже. Сначала проводится ректификация времени рождения человека — уточнение времени рождения по бирке или со слов матери, согласно событиям, произошедшим в жизни человека. Далее, в паре разбирается каждый человек по отдельности — как он будет общаться, какие его ожидания от партнера, какой образ партнера прослеживается, склонен ли он к устойчивым связям или нет и другие характеристики», — отметила Архангельская.

Следующим этапом специалист смотрит сочетание карт партнеров. Так, например, у мужчин, необходимо посмотреть Луну и Венеру, у женщин — Марс, Сатурн и Солнце, в какие знаки они попали. Как сочетается Венера и Луна в карте мужчины с Марсом, Сатурном и Солнцем в карте женщины.

«Не менее важным фактором, чем личный гороскоп, является и социальная среда, в которой рос и воспитывался человек. Бывает идеальная совместимость натальных карт двух людей, а семейные традиции, воспитание, установки, вопросы вероисповедания совсем разные. В таком случае отношения могут потерпеть фиаско», — заключила астролог.

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