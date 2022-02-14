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Россиян предупредили о воздействии COVID-19 на кости

Врач Гуреева: после перенесенного коронавируса у человека может развиться хрупкость костей

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Врач-эндокринолог сети клиник «Атлас» Екатерина Гуреева рассказала, что после перенесенного COVID-19 у человека может развиться хрупкость костей, из-за резкого падения витамина D. Об этом сообщает URA.RU.

«Что касается хрупкости костей, то здесь скорее ведущую роль играет резкое падение уровня витамина D после коронавирусной инфекции. Именно этот витамин ответственен за усвоение кальция и доставку его костям. Однако крупных клинических исследований на тему влияния Covid-19 на плотность костной ткани не было», — отметила Гуреева.

На развитие остеопороза также влияют курение, алкоголь, низкая масса тела, частые падения, дефицит кальция, низкий уровень физической активности и длительная обездвиженность, подчеркнула врач.

Ранее основатель и руководитель научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев заявил, что коронавирусная инфекция у детей, в том числе вызванная штаммом «омикрон», может привести к системным воспалениям.

Исаев добавил, что в настоящее время заканчивается пятая волна COVID-19, и это наиболее подходящее время для ревакцинации.

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