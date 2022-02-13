Вирусолог заявил, что жертвами пандемии могли стать 2% населения Земли

Вирусолог, директор Центра глобальной вирусологической сети США Константин Чумаков рассказал в эфире «Радио России», каким бы мог быть мир, если бы ученым не удалось создать вакцины от коронавируса.

«Если бы мы разрешили этому вирусу вот так же лютовать, то вымерло бы 2% населения Земли», — предположил он.

По словам специалиста, благодаря тому, что были разработаны вакцины против COVID-19 и благодаря тому, что этот вирус изменился в сторону меньшей патогенности, в настоящее время мир, вероятно, подошел к концу пандемии.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что штамм коронавируса «омикрон» нельзя считать последней стадией пандемии.

Ряд вирусологов поддерживают эту же точку зрения. Так, завкафедрой Первого государственного медицинского университета им. Сеченова Виталий Зверев отметил, что «омикрон» не станет финальной стадией пандемии, однако после него коронавирус пойдет на спад.

Между тем во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что «омикрон» может положить конец пандемии коронавируса в Европе. По словам директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге, некоторое время после резкого роста случаев этого варианта COVID-19 в Европе может существовать глобальный иммунитет, который выработается благодаря вакцинам, в результате заражения или из-за сезонных особенностей.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт», Спутник М» и «Эпиваккорона-Н».