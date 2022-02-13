Синоптик пообещал москвичам аномально теплое окончание зимы

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РБК заявил, что в Москве аномальное тепло сохранится до конца февраля.

Он отметил, что весна наступит в столице преждевременно. По словам синоптика, в четверг, 17 февраля, в городе будет пасмурно из-за приближающегося североатлантического циклона, пройдет снег, переходящий в дождь.

«В темное время суток будет около нуля, после полудня с повышением до плюс 3 — плюс 5. В пятницу [18 февраля] интенсивные смешанные осадки, но с преобладанием жидкой фазы, продолжатся, в течение суток не ниже плюс 3 — плюс 5, а это среднесуточные климатические значения периода 2–7 апреля», — сказал специалист.

За двое суток в Московском регионе выпадет около 7–12 мм осадков. Это примерно равно объему одного ведра воды на 1 кв. м, или трети месячной нормы. Порывы ветра же будут достигать 13–18 м/с.

Также в ночь на 18 февраля в столице резко понизится атмосферное давление — до 724 мм рт. ст. (более чем на 20 единиц ниже нормы).

В городе начнут быстро таять сугробы, так как будет теплая погода. К выходным высота снежного покрова в Москве уменьшится с 39 до 35 см, что на 4 см ниже положенного.

«В выходные немного посвежеет, но оттепель и вероятность осадков сохранятся», — добавил метеоролог.

Ранее Тищковец сообщил, что в пятницу, 11 февраля, температура воздуха в столице поднялась до +2,8°C, что сделало этот день самым теплым за зиму.