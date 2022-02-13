Ученые предупредили о смертельной опасности новых штаммов COVID-19

Британские ученые считают, что следующий штамм коронавируса может быть гораздо опаснее предыдущих вариантов, об этом сообщила газета The Guardian.

Как рассказал профессор-эпидемиолог Марк Вулхаус из Эдинбургского университета, «омикрон» — это другая генеалогическая ветвь COVID-19 и не связана напрямую с «дельтой». В связи с этим обстоятельством, до конца непонятно, откуда появится новый вариант и какие в итоге у него будут свойства.

«Он может быть как более, так и менее патогенным. <...> После «омикрона» вариантов будет больше, и если они будут более заразными, они будут доминировать. Они могут оказаться более смертельными или иметь более серьезное негативное влияние », — заключил специалист.

Ранее власти Великобритании отменили обязательный карантин для непривитых туристов и тех, кто вакцинировался неодобренными ВОЗ препаратами.