Вирусолог предупредил о возможной опасности назальной вакцины от COVID-19

Вирусолог, директор Центра глобальной вирусологической сети США Константин Чумаков заявил, что назальная вакцина от COVID-19 может быть опаснее для организма, чем внутримышечная. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале «Посоветуйте, доктор!».

По его словам, Нос связан с мозгом обонятельным нервом очень близко, и поэтому все медикаменты, которые планируют давать через нос, проходят очень большую оценку безопасности.

«Назальные вакцины могут быть небезопасными, потому что по этому нерву вирус или антиген может попасть в мозг. С этим нужно быть очень аккуратными. Это не так просто, как кажется», — объяснил вирусолог.

Он отметил, что внутримышечные вакцины внутримышечно не могут задеть какие-либо жизненно важные органы и берегут нервную систему, чтобы не было нейроэффекта.

Ранее вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал о начале клинических испытаний назальной вакцины «Спутник V». По его словам, назальная вакцина «Спутник V» отличается от оригинальной не только формой введения в организм, но и появляющимся иммунитетом.

Специалист объяснил, что препарат попадает непосредственно в носоглоточную полость, а эпителий этого участка очень уязвим для инфекций. Он добавил, что назальная вакцина дает меньше побочных эффектов, однако самый лучший вариант защиты от коронавируса комбинированная защита — как внутримышечным, так и назальным препаратом.