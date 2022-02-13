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Gazeta.Ru
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Вирусолог предупредил о возможной опасности назальной вакцины от COVID-19

Вирусолог Чумаков: назальная вакцина от COVID-19 может быть опаснее внутримышечной

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Вирусолог, директор Центра глобальной вирусологической сети США Константин Чумаков заявил, что назальная вакцина от COVID-19 может быть опаснее для организма, чем внутримышечная. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале «Посоветуйте, доктор!».

По его словам, Нос связан с мозгом обонятельным нервом очень близко, и поэтому все медикаменты, которые планируют давать через нос, проходят очень большую оценку безопасности.

«Назальные вакцины могут быть небезопасными, потому что по этому нерву вирус или антиген может попасть в мозг. С этим нужно быть очень аккуратными. Это не так просто, как кажется», — объяснил вирусолог.

Он отметил, что внутримышечные вакцины внутримышечно не могут задеть какие-либо жизненно важные органы и берегут нервную систему, чтобы не было нейроэффекта.

Ранее вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал о начале клинических испытаний назальной вакцины «Спутник V». По его словам, назальная вакцина «Спутник V» отличается от оригинальной не только формой введения в организм, но и появляющимся иммунитетом.

Специалист объяснил, что препарат попадает непосредственно в носоглоточную полость, а эпителий этого участка очень уязвим для инфекций. Он добавил, что назальная вакцина дает меньше побочных эффектов, однако самый лучший вариант защиты от коронавируса комбинированная защита — как внутримышечным, так и назальным препаратом.

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