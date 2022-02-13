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Источник рассказал о ситуации с въездом россиян на Украину

Украинская погранслужба начала дополнительно проверять россиян на въезде в страну

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Украинская погранслужба начала дополнительно проверять россиян и белорусов на въезде в страну, сообщает РБК-Украина.

«Прямого юридического запрета нет. Это обоснованная мера для недопущения въезда скажем так «нежелательных лиц», — рассказал собеседник издания.

По его словам, пограничники уделяют особое внимание гражданам России и Белоруссии в возрасте 18–60 лет, активно проверяя цели их визита на Украину.

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявлял, что никто не выпускал приказ о запрете гражданам России на въезд в страну.

Ранее издание «Страна.ua» со ссылкой на социальные сети сообщило, что россиянам закрыли въезд на территорию Украины.

Сообщается, что при отказе во въезде украинские пограничники ссылаются на приказ начальства, который поступил 12 февраля около 13:00. Уточняется, что пускают только тех, у кого на руках есть справка о гибели близкого родственника.

Тем не менее, официальной информации о введении полного запрета на въезд на Украину для россиян пока нет — однако в 2021 году случаи выдачи отказа на въезд удвоились по сравнению с прошлыми годами.

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